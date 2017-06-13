FETÖ'nün 'üniversite yapılanmasına' dalga dalga darbe

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerindeki yapılanmasına yönelik yaklaşık 10 ayda 6 dalga olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, rektör yardımcılarının da aralarında bulunduğu 89 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün Anadolu Üniversitesi (AÜ) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamındaki ilk dalga operasyon geçen yıl 18 Ağustos'ta yapıldı.

Bu operasyonda 24 kişi hakkında işlem yapılırken, 23 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 20'si tutuklandı. Birinci dalga operasyonu ile ilgili 24 şüpheli hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Yargılama sonucunda 6 sanık beraat etti, aralarında bir profesör, bir öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinin de bulunduğu 18 sanık ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

İkinci dalga operasyonu 8 Mart'ta yapıldı, 33 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. Aralarında 3 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisinin olduğu 40 kişi hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Sanıkların yargılamaları sürüyor.

AÜ'de 20 Mart'ta düzenlenen 3. dalga operasyonda Sivil Havacılık Bölümü mezunlarından gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Hakkında dava açılan 9 sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Dördüncü dalga operasyonunun yapıldığı 2 Haziran'da 5 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Bir öğretim üyesi ile bir araştırma görevlisinin de arasında bulunduğu 7 şüpheli hakkında soruşturma ise sürüyor.

ESOGÜ'de 2 rektör yardımcısı tutuklandı

FETÖ'nün Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki (ESOGÜ) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamındaki ilk dalga operasyon 23 Aralık 2016'da yapıldı ve 42 şüpheli gözaltına alındı. Biri rektör yardımcısı 9 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisinin de aralarında olduğu 26 şüpheli tutuklandı. Bu soruşturma sonucu 35 sanık, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya devam ediyor.

İkinci dalga operasyon 10 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheliden bir rektör yardımcısı, 4 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklu şüphelilerin de yer aldığı 51 kişi hakkında soruşturma halen sürüyor.

Böylece, FETÖ/PDY'nin AÜ ve ESOGÜ yapılanmasına yönelik yaklaşık 10 ayda 6 dalga olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu işlem yapılan 176 şüpheliden 108'i hakkında kamu davası açıldı, 2 rektör yardımcısının da aralarında bulunduğu 89 kişi tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütü FETÖ'nün kentteki yapılanmalarına ilişkin Emniyet Müdürlüğüyle inceleme ve soruşturmaları devam ediyor.