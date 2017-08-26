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FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına ilişkin dava

- FETÖ/PDY'nin Yalova Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik açılan, aralarında eski rektör Eruslu'nun da bulunduğu 12'si tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 4 sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı

FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına ilişkin dava

YALOVA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Yalova Üniversitesindeki oluşumuna yönelik açılan, aralarında üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu'nun da bulunduğu 12’si tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada, 4 sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde özel olarak hazırlanan salonda görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, yakınları ve avukatları katıldı.

Sözde "üniversite imamı" olduğu belirtilen Mehmet Güler, yaptığı savunmada, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Eski Rektör Eruslu da örgüt üyesi olduğu iddialarını reddederek tahliyesini istedi. Eruslu ayrıca, mahkeme heyetinden TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını, Turan Uslu, Ali Dursun, Murat Aydın ve Ömer Yılmaz'ın "örgüt üyesi" oldukları gerekçesiyle 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Cumhuriyet savcısının hapis cezası verilmesini istediği 4 sanığa savunma yapmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre tanındı.

Heyet ayrıca, tutuklu sanıklar Mustafa Kurt, Nimet Gül, Selim Özdemir ve Müddesir Kırtepe'nin adli kontrol şartı konularak tahliye edilmelerini kararlaştırdı.

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Yalovada FETÖnün üniversite Yapılanması Davası
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