FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanmasına yönelik davada 4 tahliye

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 17'si tutuklu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 4 tutuklu sanık yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Yusuf Duran, Fatih Karabiber ile Veli Çolak ve sanık avukatları yer aldı.

Sanık Salih Demirel ise Silivri Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki SEGBİS odasından duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Veli Çolak ve Salih Demirel savunma yaparak, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların savunmalarının ardından 4 tanığın ifadeleri alındı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

- Dört sanığa tahliye

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Doç. Dr. Deniz Güney'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalini, sanık Mustafa Başıbüyük'ün sağlık durumunu, Veli Çolak ve Prof. Dr. Celal Kocatepe'nin ise mevcut delil durumları ile sanıkların tutuklu kaldığı süreleri dikkate alarak, tahliyelerine karar verdi. Heyet, tahliye olan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Tamer Çoşkun ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Fatih Karabiber, Serdal Şahin ile Yusuf Duran tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Heyet, talepte bulunan ve savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına hükmederek, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.