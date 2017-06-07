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FETÖ'nün "yurt abisi"ne tutuklama

- ByLock kullandığı belirlenen örgütün üniversite öğrencilerinden sorumlu "yurt abisi" tutuklandı

FETÖ'nün

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün üniversite öğrencilerinden sorumlu "yurt abisi" Fatih S. tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla Fatih S. hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Fatih S'nin, savcılık sorgusunda, örgütle üniversite yıllarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim görürken tanıştığını ve okul bittikten sonra FETÖ'nün İzmir'deki erkek öğrenci yurtlarında görevlendirildiğini belirttiği öğrenildi.

ByLock programını İzmir'de çalıştığı ve KHK ile kapatılan AYESDER Öğrenci Yurdundaki müdürünün yüklediğini savunan Fatih S, daha güvenli şekilde irtibata geçmeleri gerektiği için bu uygulamanın telefonuna zorla yükletildiğini öne sürdü.

Fatih S, FETÖ'ye bağlı yurtlarda çalıştığı ve buralarda kalan üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğunu ancak darbe girişiminden önce örgütten ayrıldığını iddia etti.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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"yurt Abisi"Ankara Batı Cumhuriyet BaşsavcılığıFetö
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