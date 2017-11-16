FETÖ'nün yurt müdürüne 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait yurtlarda müdürlük yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Reis Gök ile avukatı Muharrem Akçay katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren rapora göre, sanığın ByLock'ta 218 kez dijital kaydının bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte ait yurtlarda müdürlük yapması, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olması ve örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesabının bulunması nedeniyle "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirten sanık avukatı Akçay, müvekkilinin örgütle bağlantılı hiçbir faaliyette bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Gök de "ByLock ile ilgili raporda bir hata olduğunu düşünüyorum çünkü ben bu programı kullanmadım. Bugüne kadar vatanıma ve milletime karşı bir şey yapmadım, bugünden sonra da yapmayacağım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gök'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırdı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığın sabıkasız oluşu ve iyi halinden dolayı 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

