FETÖ/PDY sanığı karı-koca yargılanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuksuz yargılanan eski müezzinin ''terör örgütüne yardım etmek'' suçundan cezalandırılması, eşinin ise beraati istendi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar eski müezzin Mustafa Birol Anlar ile eşi Gülay Anlar ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan Anlar çifti, terör örgütüyle ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Mustafa Birol Anlar'ın ''terör örgütüne yardım etmek'' suçundan cezalandırılmasını, eşinin ise beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.