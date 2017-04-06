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FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan eski öğretmene 6 yıl hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen ve örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirtilen eski öğretmen Halil İbrahim Kaya'ya 6 yıl 3 ay hapis...

FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan eski öğretmene 6 yıl hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen ve örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı belirtilen eski öğretmen Halil İbrahim Kaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Halil İbrahim Kaya ile avukatı Emre Karakaya katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Kaya'nın 2011-2015 arasında örgütle bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt faaliyeti olarak değerlendirilen toplantılara katıldığı, 31 Aralık 2013'te bakiyesi olmayan hesabında 15 Ocak 2014'ten sonra artışlar göründüğü için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Savcının görüşüne karşı diyecekleri sorulan avukat Karakaya da müvekkilinde örgütün haberleşme sistemi "ByLock" programının olmamasının, suçsuzluğunun açık göstergesi olduğunu savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Halil İbrahim Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık Halil İbrahim Kaya'nın 2011-2015 yıllarında örgütle bağlantılı eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı, görev süresince örgüt sohbetlerine katıldığı, örgütle bağlantılı Bank Asya'da hesabının olduğu ve Zaman gazetesine aboneliğinin bulunduğu belirtiliyordu.

İddianamede, Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

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