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FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına operasyon

- Uşak merkezli 10 ildeki operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına operasyon

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muş, Van, Aydın, Erzurum ve Manisa'da 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesinde eğitim gördükleri ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.




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