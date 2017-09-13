"FETÖ'ye finans desteği" iddiasıyla hakim karşısına çıktılar

ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 25 yıla kadar hapis istenen aralarında Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'in de yer aldığı 23 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülüyor.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Borsa Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman Bağış, yönetim kurulu üyesi Ahmet Rende Şendağ ile diğer bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Bilgiç savunmasında, 2,5 yıldan bu yana borsanın yönetim kurulu başkanı olduğunu belirterek kumpasa uğradığını iddia etti.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir gazetenin yayımladığı haber üzerine hakkında dava açıldığına inandığını belirten Bilgiç, borsa olarak sosyal projeleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Başka bir davanın FETÖ sanığı olan eski Adana Ticaret Borsası Başkan Muammer Çalışkan’ın yapıyla bağının olup olmadığını bilmediğini savunan Bilgiç, “Borsa meclisinde o yapıyla ilgili bir Allah’ın kulu yok. Barındırmayız. Hakkımda çok yazı yazdılar. Şimdi rakiplerim ve FETÖ kriptocular seviniyor, gülüyordur. Darbe gecesi ilk sokağa çıkanlardanım. Milli İradeye Saygı Platformu başkanlığı yaptım." ifadesini kullandı.

Bilgiç, önümüzdeki günlerde borsanın seçimlerinin yapılacağını, bu süreçte komplolara uğradığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Seçimler var. Artık normal yoldan seçimi kazanamayanlar başka yollar denemeye başladı. Karalama kampanyası yapılıyor. Allah’tan başka kimseye boyun eğmedim. Borsada FETÖ’cü yok. Destek veren olsaydı kulağından çeker kapı dışarı ederdim. Anormal derecede zor durumdayım. SODES projelerinin hain terör örgütüyle alakalı olduğunu bilseydim 50 bin lira bağışı vermezdik. Borsa anormal şekilde yıpratılıyor. Kurumsal bir yapı. Yıpratılmaması için göğüs geriyoruz. Kimseye eyvallah etmiyoruz."

Sanık Şendağ ve Bağış da SODES projesi kapsamında yapılan 50 bin lira bağışa o dönem karşı çıktılarını ileri sürdü.

- Mahkeme başkanı sanığa kızdı

Kapatılan Altın Çocuk Derneğinin eski başkanlarından İbrahim Arıyürek ise SODES projelerini sorumlu üyelerin hazırladığını anlattı. Arıyürek, projelerin kenar mahalledeki insanları terörden kurtarmak için hazırlandığını iddia etti.

Mahkeme başkanının ne tür projeler yaptıklarını, yapılan en pahalı proje ve hak edişleri sorması üzerine Arıyürek, "Bilmiyorum” cevabını verdi. Bu cevap üzerine mahkeme başkanı, “Başkansın bir şeyden haberin yok” dedi.

Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.