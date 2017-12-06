Fetullah Gülen'in avukatı Erdemli'nin itirafları iddianamede (2) - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in tutuklu avukatlarından Orhan Erdemli hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı - Erdemli'nin, FETÖ/PDY'nin hukuk işleyişi, iş adamlarından toplanan himmetler ve hangi kişilerin ne tür bilgilere sahip olduğuna yönelik, önemli bilgiler verdiği ifadelerinin yer aldığı iddianame, gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi - Erdemli'nin iddianamedeki ifadelerinden: -"Hidayet Karaca'nın sekreteri olan Şeref Polat gibi FETÖ'nün kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarının özel kalemleri, sekreterlerinin ifadelerine başvurulduğu takdirde FETÖ'nün çok önemli ölçüde çözüleceği kanaatindeyim"

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:51