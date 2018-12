Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek -1957 yılında yollarla buluşan Fiat 500, efsaneleşmiş F modeliyle New York’un prestijli çağdaş sanat müzelerinden Modern Sanatlar Müzesi'nin (MoMA) “The Value of Good Design” (İyi Tasarımın Değeri) sergisinde boy gösterecek

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:31