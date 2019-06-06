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Fiat Chrysler, Renault'a birleşme teklifini geri çekti

- Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden Fiat Chrysler, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault’a yaptığı "birleşme teklifini" geri çektiğini açıkladı

Fiat Chrysler, Renault'a birleşme teklifini geri çekti
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BERLİN (AA) – Fiat Chrysler, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault'a yaptığı birleşme teklifini geri çekti.

Fiat Chrysler tarafından yapılan açıklamada, her iki şirket için önemli faydalar sağlamak için dikkatlice hazırlanan teklifin sunulduğundan beri yaygın olarak takdir topladığı belirtildi.

Fransa’daki siyasi koşulların şu anda böyle bir birleşmeye devam edilemeyeceğini gösterdiğine vurgu yapıldığı açıklamada “John Elkann başkanlığında toplanan Fiat Chrysler Automobiles Yönetim Kurulu, Groupe Renault’ya yaptığı birleşme önerisini hemen geri çekme kararı aldı.” ifadesi kullanıldı.

Dün, Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karar almak üzere toplandığı fakat Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmelerinden dolayı bir karara varılamadığı belirtilmişti.

Fiat Chrysler Automobiles, (FCA), 27 Mayıs’ta iki şirketin olası yüzde 50-50 payla birleşmesi için bir teklif sunmuştu.

1898'den beri otomotiv üretimi yapan Renault, geçen yıl 134 ülkede 3,9 milyon araç sattı. Şirketin 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Fransız devleti, yüzde 15 ile Renault’un en büyük hissedarı durumunda bulunuyor.

Her iki şirketin de Türkiye'de fabrikaları bulunuyor.

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