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Fiat Chrysler yeni üst yönetici atadı

- Sağlık durumu kötüye giden Sergio Marchionne yerine Jeep markasını yöneten Mike Manley getirildi

Fiat Chrysler yeni üst yönetici atadı

ROMA (AA) - İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler, üst yöneticisi Sergio Marchionne'nin bozulan sağlığı nedeniyle şirket bünyesinde Jeep markasını yöneten Mike Manley'nin onun yerine getirildiğini duyurdu.

Şirket yönetim kurulunun acil toplantısının ardından yapılan açıklamada 3 hafta önce İsviçre'de omuzundan ameliyat geçiren 66 yaşındaki Marchionne'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Manley'in üst yöneticilik görevine getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Fiat'a 2004'te katılan 66 yaşındaki Marchionne, şirketin iflas halindeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i bünyesine katma sürecinde kilit rol oynamıştı.

Marchionne'nin en yakınındaki isimlerden biri olan Manley ise şirket bünyesinde 2009'dan bu yana 4X4 araç markası Jeep'in, 2015'ten bu yana da ilave olarak kamyonet markası Ram'in yöneticiliğini yapıyordu.


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Fiat ChryslerJeepMike ManleyOtomotivRAMSergio Marchionne
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