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Fiat Ducato 35 yaşında

İSTANBUL (AA) - Fiat Ticari Araçlar’ın dünya genelinde satışları 5 milyonu aşan modeli Ducato, 35. yaşını kutluyor. Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre, 1981 yılında üretilmeye başlanan Ducato, tasarımı, yakıt tüketimi, istiap...

Fiat Ducato 35 yaşında

İSTANBUL (AA) - Fiat Ticari Araçlar’ın dünya genelinde satışları 5 milyonu aşan modeli Ducato, 35. yaşını kutluyor.

Fiat tarafından yapılan açıklamaya göre, 1981 yılında üretilmeye başlanan Ducato, tasarımı, yakıt tüketimi, istiap haddi ve düşük kullanım maliyetleri ile ticaretin profesyonellerine "en yüksek değeri yaratma" vaadini sürdürüyor.

2013 yılından bu yana varlık göstermeye başladığı Kuzey Amerika da dahil, dünya çapında 80’den fazla ülkede satılan Ducato, üç ülkede (İtalya, Meksika, Brezilya) üretiliyor ve tüm yönleriyle gerçek bir küresel araç olduğunu ispat ediyor.

Günümüzde altıncı nesli ile daha iyi taşıma kapasitesi sunmasının yanında düşük yakıt tüketimi ile de dikkati çeken Fiat Ducato, Türkiye’de 3 farklı karoser tipi ile ticari araç müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, farklı donanım ve üst yapım seçenekleri sunmaya devam ediyor. Fiat Ducato, 60 bin 500 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatı ve aralık ayı boyunca 30 bin TL’ye 20 ay vade için yüzde 0 faizli kredi koşulları sunuyor.

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DucatoFiatOtomotiv
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