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Fiat Motor Sporları, Eskişehirliler ile buluştu

- Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Eskişehir'de yoğun katılımla düzenlendi

Fiat Motor Sporları, Eskişehirliler ile buluştu
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İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, müzik platformlarından PowerApp’in sponsorluğunu üstlendiği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin Eskişehir ayağı, yoğun ilgi ve katılımla geçen cumartesi günü tamamlandı.

Yoğun yağışa rağmen, kadın ve erkek 120 katılımcının aktif olarak yer aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Bursa Yolu Anadolu Fen Lisesi önünde, Fiat Motor Sporları tarafından özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen aktiviteye, hafta boyunca Fiat Bayisi Birmot Eskişehir’e gelerek Egea Ailesi’nden diledikleri bir model ile test sürüşü gerçekleştiren otomobil severler katıldı.

Katılımcılar, ilk olarak isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitimler aldılar. Ardından Fiat Egea Sedan'ın motor sporlarında kullanılan 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonu ile slalom yarışına katıldılar.

Aktivite sonunda ise ilk üçe girenler ise podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ve Birmot Eskişehir yetkililerinden teslim aldı. Ayrıca aktivite esnasında, test alanında olan yakınlarına eşlik eden aileler de Fiat tarafından kurulan servis alanında etkinliği yakından takip ederek keyifli anlar yaşadılar.

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Egea Seni Piste ÇağırıyorFiat Motor Sporları
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