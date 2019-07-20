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Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi karşılıyor

- Kampanya, Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında geçerli oluyor

Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi karşılıyor
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İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, “ÖTV Bizden” kampanyasıyla tüketicilere temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor.

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, hayatı ve ticareti kolaylaştıran ürün gamını, cazip alım seçenekleriyle buluşturan Fiat Professional, temmuz ayında da düzenlediği kampanyalarla işin erbaplarının yanında olmayı sürdürüyor.

Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen, ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’nun Combi versiyonlarında, ÖTV’yi Fiat Professional karşılıyor.

Fiorino ve Doblo ailesinin Combi versiyonlarında sunulan “ÖTV Bizden” kampanyası, ÖTV teşviklerinin son bulduğu temmuz ayında büyük avantaj sağlıyor. Türkiye'de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olan Fiat Doblo ve segmentinin yaratıcısı Fiorino’nun Combi versiyonlarda yüzde 1,99 sabit faizli kredi imkanı da ay boyunca bir Fiat Professional sahibi olmayı isteyenleri bekliyor.


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