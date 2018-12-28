Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon beyaz kürt Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
Poşetler 25 kuruş
Poşetler 25 kuruş
Yerli üretene indirim
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri

Fiat Professional’da 50 bin liraya faizsiz kredi

- Fiat Professional’da Fiat Doblo, Pratico ve Fiorino modelleri, 1 yıl uzatılmış garanti ve Fiat Yol Arkadaşım Connect donanımı ile birlikte, 50 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor

Fiat Professional’da 50 bin liraya faizsiz kredi
banner17

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional ailesinde, aralık ayına özel Doblo, Pratico ve Fiorino’da 50 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional ailesinde, yılın son ayına özel cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Doblo, Pratico ve Fiorino modelleri 1 yıl uzatılmış garanti ve Fiat Yol Arkadaşım Connect donanımı ile birlikte 50 bin liraya kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 9 bin liraya kadar nakit indirim desteği veriliyor.

Ayrıca Fiat Professional’ın aralık ayı kampanyasında, Ducato Van ve Kamyonet modellerinde ise 60 bin liraya kadar 12 aya varan vadeli 0,99 faizli kredi fırsatı tercih edilebiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FiatFiat Professional
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1