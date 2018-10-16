Fiat Professional'dan Roadshow'a özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional, ekim sonuna kadar 8 ili kapsayacak bir Roadshow'u hayata geçiriyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin'den start alan etkinlik, 31 Ekim'e kadar sırasıyla Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Adana ve Antalya’ya uğrayacak. Etkinlik kapsamında test sürüşü gerçekleştiren katılımcılara, tüm Fiat Professional modellerinde, markanın mevcut kampanyalarına ilaveten aktiviteye özel bir indirim fırsatı sunuluyor.

Fiat Professional Ailesi’nin başarılı üyeleri, Roadshow kapsamında Türkiye’deki birçok farklı noktaya uğrayarak, ticaretin ustalarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında Fiat’ın ticari ürün gamında, mevcut kampanyalara ek olarak ayrıca özel bir kampanya da hayata geçiriliyor. Anadolu’nun farklı illerindeki Fiat bayileri ile birlikte gerçekleştirilen aktivitede; Fiat Ducato Van Maxi, Doblo Cargo Plus Maxi XL ve Ducato Kamyonet 4200L sergileniyor.

Fiat Professional’ın Roadshow’unda, markanın pikap pazarındaki temsilcisi Fullback ve Tofaş fabrikasında üretilen Doblo’nun 1,4 litrelik benzinli Fire motor seçeneği ile test sürüşü yapma imkânı da sunuluyor. Ekonomik olduğu kadar teknoloji ve güvenlik özellikleriyle de dikkati çeken Fiat Doblo, konfor seviyesiyle binek otomobilleri, 100 kilometrede ortalama 7.4 litrelik yakıt tüketimiyle de dizelleri aratmıyor.





- Otomatik şanzıman seçenekleri ile satın alınabiliyor





Roadshow kapsamında yeni kullanıcıları ile buluşmayı bekleyen Fullback de ilgi çekmeye devam ediyor. Rock, Hardrock ve Fullrock adı verilen 3 farklı donanım paketi ile tercih edilebilen, çift kabin gövde tipinde satışa sunulan Fullback, 150 HP ve 180 HP’lik iki versiyonu bulunan 2.4 litre silindir hacimli turbo dizel motora sahip.

Fiat Fullback hem 4x2 arkadan itişli hem de 4x4 olarak satın alınabiliyor. Fullback konfor ve arazi performansının göz önünde bulundurulduğu 6 ileri manuel ve 5 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman seçenekleri ile satın alınabiliyor.

Mersin’den start alan ve Kayseri Toptancı Hal Kompleksi’nde devam eden aktivite, 15-17 Ekim’de Gaziantep Sebze-Meyve Hali, 18-20 Ekim’de ise Kahramanmaraş Sebze-Meyve Hali'nde gerçekleştirilecek. 22-23 Ekim'de Malatya Sebze-Meyve Hali’nde düzenlenecek olan etkinlik daha sonra 24-25 Ekim’de Adıyaman Toptancılar Hali, 26-27 Ekim’de Adana Toptancılar Hali ve 30-31 Ekim'de Antalya Döşemealtı Hali’ne uğrayacak.



Fiat Professional Roadshow kapsamında, model ailesinden birini satın almak isteyen katılımcılar aktiviteye özel olarak markanın mevcut kampanyalarına ilaveten yüzde 2 indirim fırsatından da yararlanabilmekte.

