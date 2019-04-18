Fiat, Şanlıurfa'da

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği devam ediyor.



Fiat açıklamasına göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2019 yılında da hız kesmiyor. Müzik platformlarından PowerApp’in sponsorluğunu üstlendiği aktivite, 21 Nisan’da saat 09.00’da Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde başlayacak.



Yarışa, hafta boyunca Fiat’ın Şanlıurfa'daki temsilcisi Önkol Otomotiv’e gelerek Egea ailesinden bir model ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları katılabilecek. Aktivite boyunca Fiat Egea sedanın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkanı yakalayacak olan kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıyacak ve güvenli sürüş teknikleri konusunda da bilgi sahibi olacak.

Aktiviteye izleyici olarak katılarak yakınlarına eşlik edecek misafirler ise etkinlik alanındaki özel bölümde Fiat ve Önkol Otomotiv’in ev sahipliği ile keyifle vakit geçirebilecek.





- 180 HP’lik Egea ile en iyi zamanı yapana madalya ve sertifika!





Etkinliğe, "B" tipi ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen kişiler katılabilecek. Katılımcılar, aktiviteye, isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak başlayacak.

Öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak olan kullanıcılar, teorik eğitimin takibinde Fiat Egea sedanın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına girecek.

Aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk 3'e girenler podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara, Fiat Şanlıurfa Bölge Müdürü Baybora Bulunmaz ile Fiat Önkol Otomotiv yetkililerinden alacak.



