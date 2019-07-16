Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Rus KESİAD B B Grubu
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Hedef büyüttüler
Hedef büyüttüler
Genişbant seferberliği
Genişbant seferberliği

Fiat'tan Samsun'da güvenli sürüş etkinliği

- Fiat Motor Sporları'nın düzenlediği ve PowerApp'in desteklediği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin yeni durağı Samsun oldu

Fiat'tan Samsun'da güvenli sürüş etkinliği
banner17

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları'nın düzenlediği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Samsun'da düzenlendi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Samsun Atatürk Stadı çevresinde hazırlanan özel bir parkurda gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 120 kişi katıldı.

Fiat Egea Sedan'ın motor sporlarında kullanılan 1,6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonu ile slalom yarışına katılanlar, aktivite sonunda podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Bölge Müdürü Gani Şeren ve Birmot Samsun yetkililerinden aldı.

"Egea Seni Piste Çağırıyor" organizasyonunda Fiat’ın "Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı" fikrinden yola çıkarak fiziksel engelli bireyler için özel olarak hazırlanan otomobili de ilgi gördü. Etkinliğe katılan Samsunlu engelli bireyler, Fiat Motor Sporları tarafından geliştirilen engelli yarış otomobili ile güvenli sürüşün inceliklerini öğrenip parkurda yer almanın keyfini çıkarttı.

Renkli görüntülere sahne olan, en güçlü müzik platformlarından PowerApp'in destek verdiği aktivitede yakınlarına eşlik edenler de Fiat tarafından kurulan servis alanında etkinliği izleyerek keyifli vakit geçirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Egea Seni Piste ÇağırıyorFiat Motor Sporları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5