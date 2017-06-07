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Fiat'tan sıfır faizli kredi imkanı

-Fiat, haziran ayında ticari araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunan yaz kampanyasında 30 bin liraya varan sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor

Fiat'tan sıfır faizli kredi imkanı

İSTANBUL (AA) - Fiat, haziran ayında ticari araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunan yaz kampanyasında 30 bin liraya varan sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, haziran ayında 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya dahilinde tercihini Fiat Fiorino'dan yana kullanmak isteyenler, 5 yıl garanti ile birlikte 30 bin liraya kadar 20 ay vadeyle sıfır faizli kredi firsatlarıyla, sınıfında tek dizel motor-otomatik vites kombinasyonuna sahip Fiorino'ya ise 55 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olma şansını yakalıyor.

Tercihini Fiat'ın geniş ürün gamında yer alan; Doblo Combi, Doblo Cargo, Fiorino Cargo ve Pratico modellerinden yana kullanmayı arzu edenler de 30 bin liraya kadar 20 ay vadeyle sıfır faizli kredi avantajını tercih edebiliyor.

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Fiat
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