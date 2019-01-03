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Fibabanka "Nöbetçi Transfer"le 24 saat hizmette

- Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert: - "Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile bankacılık sektöründe, öncü bir finansal hizmeti hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz"

Fibabanka
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İSTANBUL (AA) - Fibabanka, “Nöbetçi Transfer” hizmetiyle bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak "Nöbetçi Transfer" ile hafta sonu dahil günün 24 saati hızlı bir şekilde, sisteme dahil olan bankalar özelinde para transferi gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Fibabanka açıklamasına göre, finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla, müşterilerine hızlı ve kolay çözümler sunmaya devam eden banka, hafta sonu dahil günün 24 saati bankalar arası Türk lirası para transferi işlemi yapmayı sağlayan "Nöbetçi Transfer" hizmetiyle, bankacılık sektöründe bir ilki hayat geçiriyor. "Nöbetçi Transfer" ile yapılan işlemler, hızla ve anında hesaba yansıtılıyor ve Fibabanka müşterileri zaman sınırlaması olmadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Fibabanka’nın hayata geçirdiği yatırım ve teknoloji girişimi Finberg ile stratejik iş birliği gerçekleştiren Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., "Nöbetçi Transfer" ürününün teknik altyapı ve ödeme aracılık desteği sağlıyor.

"Nöbetçi Transfer" işlemini tüm Fibabanka müşterileri, Fibabanka İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılığı kanalları aracılığıyla, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. Sisteme dahil olan bankaların bilgisine fibabanka.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.



-“Esnek hizmet sunmayı hedefliyoruz”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, sektörde bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm sürecimizde, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık gibi şube dışı kanallarımız üzerinden her geçen gün daha fazla yenilik sunmak yol haritamızdaki hedefler arasında yer alıyor. Teknik altyapı ve ödeme aracılık hizmeti desteği aldığımız Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile bankacılık sektöründe, öncü bir finansal hizmeti hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz. Nöbetçi Transfer ile zaman sınırlaması olmadan esnek hizmet sunmayı hedefliyoruz."

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Birleşik ÖdemeFibabankaNöbetçi Transfer
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