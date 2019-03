"Fiber dönüşüm önceliğimiz" - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Altyapının sorumlusu biziz. 2023 hedefimiz, fiberin her haneye ulaşması ve en düşük 100 megabit değerleriyle geniş bant interneti kullandırmak. Bu hedefe adım adım gidiyoruz ve her şey yolunda" - "Fibere yapılan 1 birim yatırımın kalkınma çarpanı 10 oluyor. 1 birim yatırımla 10 birim gelir elde ediyorsunuz. Bu yüzden biz her noktayı değerlendirmeliyiz"

27 Mart 2019 Çarşamba 11:18