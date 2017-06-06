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Figen Yüksekdağ'ın Mersin'de yargılandığı dava

- Yüksekdağ, dönemin Başbakanı Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ikinci kez ifade vermedi

Figen Yüksekdağ'ın Mersin'de yargılandığı dava

MERSİN (AA) - Mersin'deki bir konuşmasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, bir önceki duruşmada olduğu gibi yine katılmazken, avukatları salonda yer aldı.

Yüksekdağ'ın avukatları, dava konuşmasının meclis kürsüsü ve parti grubunda da yapıldığını, yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi taleplerini tekrarladı.

Mahkeme, sanığın bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması için ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

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Ahmet DavutoğluFigen YüksekdağMersin
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