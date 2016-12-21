"Fikri Işık'a yönelik haberler asılsızdır"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fikri Işık'ın Rusya Federasyonu'nu ziyaretinde mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldiği hatırlatıldı.



Bazı basın yayın organlarında Rus haber kaynaklarına dayandırılarak söz konusu görüşmeye ilişkin, "Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Halep'teki operasyonları övdü. Işık, 'Halep'in militanlardan kurtarılması için başarılı operasyon sürüyor.' dedi" ifadelerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Haberler asılsızdır. Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, böyle bir ifade kullanmamıştır." denildi.



Işık'ın Rus mevkidaşıyla görüşmesinin basına açık bölümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği hain terör eyleminden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Taziyeleri ilettikten sonra, bu menfur saldırının Moskova'daki toplantıların öncesinde 'Halep'teki sivillerin tahliyesi için Rusya ile birlikte yaptığımız başarılı insani operasyon devam ederken, böyle bir eylemin doğrudan Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini, dostluğumuzu hedef aldığını' belirtmiştir. Bu konuya Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında üçüncü maddede değinilmiş olup, her üç ülkenin de 'Doğu Halep'ten sivillerin gönüllü tahliyesine ve silahlı muhaliflerin kentten ayrılmasına imkan tanıyan ortak çabaları memnuniyetle karşıladığı' kayda geçirilmiştir."