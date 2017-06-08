Fildişi Sahili'nde eski bakan tutuksuz yargılanacak

ABIDJAN (AA) - Fildişi Sahili'nde cinayetle suçlanan eski Kamu Hizmeti Bakanı Hubert Ulaye tutuksuz yargılanacak.

Abidjan Savcısı Aly Yeo, düzenlediği basın toplantısında, "cinayet işlemek" ve "cinayette suç ortağı olmak" suçlarından hakim karşısına çıkarılan ve yaklaşık iki yıldır cezaevinde tutulan Ulaye'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini bildirdi.

Yeo, Ulaye'nin, Haziran 2012'de ülkenin batısında 10 Nijerli mavi berelinin öldürülmesinden sorumlu tutulduğunu belirtti.

Ülkede 2010-2011'de seçim sonrası çıkan krizin ardından Gana'ya kaçan devrik lider Laurent Gbagbo yanlısı Ulaye, 2014'ün sonunda Fildişi Sahili'ne dönmüş ve bir süre sonra tutuklanmıştı.

Fildişi Sahili'nde 28 Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden Gbagbo, tüm uluslararası çağrılara rağmen görevi seçimin galibi Alassane Vattara'ya devretmemiş ve siyasi kriz baş göstermişti. Siyasi kriz sonrası çıkan olaylarda 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.