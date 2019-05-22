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Filibe ile Edirne arası tren seferleri düzenlenecek

TCDD Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Bölge Müdür Yardımcısı Veysi Alçınsu: "Bulgaristan'dan trenle Edirne'ye gelecek Bulgaristan vatandaşı, alışverişini Edirne'de yaptıktan sonra rahat şekilde ülkesine aynı gün dönebilecek"

Filibe ile Edirne arası tren seferleri düzenlenecek
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Edirne ile Filibe arasında tren seferleri düzenlenecek.

TCDD ve Bulgaristan Demiryolları arasında yapılan mutabakatla Filibe-Edirne tren seferlerine 1 Haziran'da başlanacak.

TCDD Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı İstanbul Yolcu Taşımacılığı Bölge Müdür Yardımcısı Veysi Alçınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCDD ve Bulgaristan Demiryolları yetkililerinin toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bulgaristan tarafının Filibe-Edirne tren seferleri talebinde bulunduğunu belirten Alçınsu, "Edirne, Bulgaristan'dan günlük çok sayıda ziyaretçi alıyor. Bu seferin Edirne'ye ekonomik anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bulgaristan'dan trenle Edirne'ye gelecek Bulgaristan vatandaşı, alışverişini Edirne'de yaptıktan sonra rahat şekilde ülkesine aynı gün dönebilecek. Bu açıdan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüze sunduk, uygun gördü. Filibe-Edirne seferlerimiz 1 Haziran'da başlayacak. Sefer Filibe-Edirne, Edirne-Filibe güzergahında gerçekleşecek." diye konuştu.

Alçınsu, Filibe-Edirne tren seferinin saati ve bilet fiyatının ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

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BulgaristanFilibe-Edirne Tren SeferiTCDD
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