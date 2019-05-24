Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji Bursa food istanbul
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

"Filibe ile Edirne tren seferi ekonomiyi canlandıracak"

- TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım: "Bulgarların seyahatlerinin kolaylaştırılması, Edirne'nin ekonomisine katkıda bulunacak" - "Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz"

banner17

EDİRNE (AA) - Bulgaristan Demiryolları ve TCDD iş birliğiyle 1 Haziran'da başlayacak Filibe ile Edirne arasındaki tren seferlerinin ekonomiye katkı sağlayacağı bildirildi.

TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin sınır komşusu Bulgaristan'dan yoğun şekilde ziyaretçi aldığını söyledi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye demir yoluyla da ulaşımın sağlanması için Bulgaristan Demiryollarının sefer talebinde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bulgar Demiryolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının birlikte yaptığı çalışmalar neticeye ulaştı. 1 Haziran'dan itibaren Filibe ile Edirne arasında tren seferleri düzenlenecek." dedi.

Filibe ile Edirne arasında 180 kişilik bir trenin sefer yapacağını anlatan Hakan Yıldırım, "Bu kapsamda planlamalar bitirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sadece hafta sonu Filibe ve Edirne arasına sefer yapılacak. Sabah 08.40'ta Filibe'den hareket edecek tren Edirne'ye gelecek. Edirne'den de saat 17.00'de hareket edecek tren Filibe'ye dönecek. Trenimiz sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak." diye konuştu.

- Ücret henüz belli değil

Tren seferinin ekonomiye katkısı olacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bulgarların Edirne'ye olan ilgisini, alışveriş merkezlerinde yaptıkları alışverişi, Edirne'yi beğenilerini görüyoruz. Bu trenin rağbet göreceğine inanıyoruz. Bulgarların seyahatlerinin kolaylaştırılması Edirne'nin ekonomisine katkıda bulunacak. Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz. Bizim amacımız Edirne'deki ekonomiyi canlandırmak, ziyaretçi sayısının artırmak ve tanıtım yapmaktır.

Filibe-Edirne trenimizin başarılı olacağını ve ilgi göreceğini düşünüyoruz. Fiyatlarla ilgili Bulgaristan Demiryolları ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren ücretler de belli olacak. Otobüs fiyatlarından daha düşük fiyatlara yolcuların seyahat edebileceğini garanti edebiliriz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanEdirneFilibeTCDD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5