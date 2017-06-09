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Filipinler açıklarında motorbot devrildi: en az 2 ölü

MANILA (AA) - Filipinler'de bir motorbotun devrilmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Sahil güvenlik yetkilileri, başkent Manila'nın güneydoğusu açıklarında 50 kişiyi taşıyan "Alad Express 2" motorbotunun devrilmesi...

Filipinler açıklarında motorbot devrildi: en az 2 ölü

MANILA (AA) - Filipinler'de bir motorbotun devrilmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sahil güvenlik yetkilileri, başkent Manila'nın güneydoğusu açıklarında 50 kişiyi taşıyan "Alad Express 2" motorbotunun devrilmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Motorbotun Sibuyan Adası'na doğru ilerlediği sırada Romblon Adası yakınlarında devrildiğini ifade eden yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

Yetkililer, sahilde bulunan 37 yolcunun hastaneye kaldırıldığını aktardı.

DZMM radyosuna konuşan bir yetkili de motorbotun devrildiği sırada denizin dalgalı olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerMOTORBOT
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