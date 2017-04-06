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Filipinler Güney Çin Denizi'nde mevcudiyetini güçlendirmek istiyor

MANİLA (AA) - Filipinler, Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği adalarda varlığını güçlendireceğini açıkladı.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, orduya Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları'ndan bazılarında mevcudiyetlerini...

Filipinler Güney Çin Denizi'nde mevcudiyetini güçlendirmek istiyor

MANİLA (AA) - Filipinler, Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği adalarda varlığını güçlendireceğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, orduya Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları'ndan bazılarında mevcudiyetlerini güçlendirme talimatı verdiğini belirtti.

Bu girişimlerinin amacının bu topraklardaki kontrollerini artırmak olduğunu ifade eden Duterte, bölgede hak iddia ettikleri tüm adalarda yeni yapılar inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Günü'nde küçük bir balıkçı topluluğuna ve Filipinler askeri birliklerine ev sahipliği yapan Pag-asa Adası'na Filipinler Bayrağı dikmek üzere bir ziyaret gerçekleştirebileceğini aktaran Duterte, buradaki bir geçidin tamiratı için bütçe ayrıldığını aktardı.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerinin bulunduğuna inanılan Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Pekin’in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Son zamanlarda uydulardan elde edilen görüntülerin adalara büyük ölçekte silah sistemlerinin yerleştirildiğini ortaya koyduğuna işaret eden uzmanlara göre bu durum, Çin’in artık Güney Çin Denizi üzerinde "etkili kontrole" sahip olduğunu gösteriyor.

Çin ise adalardaki silahların barışçıl amaçlara hizmet ettiğini savunuyor.



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FilipinlerFilipinler Devlet Başkanı Rodrigo DuterteGüney Çin Denizi
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