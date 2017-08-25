Filipinler polisi hakkında suç duyurusu

MANiLA (AA) - Filipinler'de 4 polis hakkında geçen hafta başkent Manila'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldukları gerekçesiyle cinayet suçlaması yapıldı.

Savcılıktan Persida Rueda-Acosta, 16 Ağustos'ta Manila'da düzenen operasyonda Kian Loyd delos Santos'un öldürülmesiyle ilgili olarak 3 polis ve bir komiser hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Polisler uyuşturucu satıcısı veya kuryesi olduğu düşünülen şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini iddia etmişti.



Devlet Başkanı Roderigo Duterte, 22 Ağustos'ta Malacanang'da düzenlediği basın toplantısında, Kian Lloyd delos Santos'un öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini ve polisler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini düşündüğü belirterek, "Soruşturma başlatılması gerek. Eğer bir sorumluluk varsa, hapse girerler. Burada tezgah yok. Ben karışmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Polislerin hüküm giymesi halinde af yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya Duterte, "Hayır, kanıtları gördüm. Zaten yakalanmış birini vurursan, işler değişir, bu artık cinayet anlamına gelir." yanıtını vermişti.

Santos'un öldürülmesi kamuoyunun tepkisine yol açmış, polisin Duterte'nin talimatıyla sürdürdüğü kanlı uyuşturucu operasyonlarına yönelik eleştiriler artmıştı.

Duterte, daha önce, polislerin operasyonlarla ilgili sorumlu tutulmayacağını dile getiren açıklamalar yapmış, insan hakları kuruluşları söz konusu açıklamaların yargısız infazlara kapı aralayacağını öne sürmüştü.