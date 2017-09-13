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Filipinler tropik fırtına ve tayfunun etkisinde

Ülkenin kuzeyindeki Laguna bölgesi, Talim tayfunu ve tropik Maring fırtınası nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Tayfun ve fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 3 kişi öldü.

Filipinler tropik fırtına ve tayfunun etkisinde

ZAMBOANGA CITY - (AA) - Filipinler'in kuzeyindeki Laguna bölgesi, Talim tayfunu ve tropik Maring fırtınası dolayısıyla afet bölgesi ilan edildi.

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetimi Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede tayfun ve fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de kayboldu.

Bölgede maddi hasara neden olan ve tarım arazilerine zarar veren afetten 109 köyde 2 binden fazla aile etkilendi.

Laguna bölgesi, Talim tayfunu ve tropik Maring fırtınası nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Sosyal Refah Dairesi de afetzedeler için 11,3 milyon dolar tahsis etti.

Filipinler Meteoroloji Bürosu PAGASA, dün ülkede Luzon ve Metro Manila dahil 21 bölge için tropik siklon uyarısı yapmıştı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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FilipinlerGenelTalim TayfunuTropik Maring Fırtınası
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