Filipinler'de 400 bin kümes hayvanını itlaf edilecek

MANILA (AA) - Filipinler, ülkede ilk kez görülen kuş gribi salgını nedeniyle, 400 bin kanatlı kümes hayvanının itlaf edileceğini duyurdu.

Tarım Bakanı Emmanuel Pinol, yaptığı açıklamada, Pampanga kentinin San Luis kasabasında, salgından etkilenen altı çiftliğin yer aldığı bir kilometrelik alandaki 400 bin kümes hayvanının tamamının itlaf edilmesi emrini verdiğini belirtti.

Söz konusu alanın aynı zamanda karantinaya alındığını kaydeden Pinol, enfeksiyonun bir bıldırcın ve ördek çiftliğinde başlamasının ardından H5 alt tipi kuş gribi virüsünden 37 bin kanatlı hayvanın öldüğü bilgisinin kendisine aktarıldığını bildirdi.

Pinol, uzmanların, virüsün ördekler tarafından taşındığına inandığını dile getirerek, salgın hakkında Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne bilgi verildiğini belirtti.