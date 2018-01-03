Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Veeam cityscape cnnturk Dr. Markus Heyn
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu

Filipinler'de "Agaton" fırtınası

- Fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymasında iki kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de

MANİLA (AA) - "Tropikal depresyon" olarak nitelendirilen "Agaton" fırtınasının vurduğu Filipinler'in Cebu kentinde iki kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

PhilStar'da yer alan habere göre geçen ay Urduja ve Vinta fırtınalarının etkili olduğu Visayas ve Mindanao bölgelerini vuran Agaton'un neden olduğu sel ve toprak kaymasında Cebu kentinde biri kadın iki kişi öldü.

Filipinler'de "tropikal depresyon" olarak nitelendirilen fırtınanın vurduğu Cebu'da ölen Flora Matas (63) adlı kadının toprak kayması ve Richie John Rivas Pimentel'in (29) ise karanlıkta düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Elektriklerin kesik olduğu ve binlerce kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kente okullarında tatil edildiği kaydedildi.

Geçen aralık ayında peş peşe Filipinler'i vuran tropik fırtına Kai-Tak, (Urduja) 47, Tembin, ise Mindanao Adası'nda 240 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede her yıl etkili olan Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına çok sayıda insanın ölümüne neden oluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2 Kişi öldüAgaton FırtınasıFilipinler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5