MANİLA (AA) - "Tropikal depresyon" olarak nitelendirilen "Agaton" fırtınasının vurduğu Filipinler'in Cebu kentinde iki kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

PhilStar'da yer alan habere göre geçen ay Urduja ve Vinta fırtınalarının etkili olduğu Visayas ve Mindanao bölgelerini vuran Agaton'un neden olduğu sel ve toprak kaymasında Cebu kentinde biri kadın iki kişi öldü.

Filipinler'de "tropikal depresyon" olarak nitelendirilen fırtınanın vurduğu Cebu'da ölen Flora Matas (63) adlı kadının toprak kayması ve Richie John Rivas Pimentel'in (29) ise karanlıkta düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Elektriklerin kesik olduğu ve binlerce kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kente okullarında tatil edildiği kaydedildi.

Geçen aralık ayında peş peşe Filipinler'i vuran tropik fırtına Kai-Tak, (Urduja) 47, Tembin, ise Mindanao Adası'nda 240 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede her yıl etkili olan Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına çok sayıda insanın ölümüne neden oluyor.

