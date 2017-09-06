Filipinler'de aranan MUKC üyesi yakalandı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (MUKC) en çok aranan üyesi Boy Hamja'nın yakalandığı bildirildi.

"Rappler" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Basilan eyaleti emniyet yetkililerinden Christopher Panapan, MUKC'nin en çok aranan üyesi Hamja'nın Tip-Tipo Belediyesine bağlı Bohe Baka köyünde ele geçirildiğini açıkladı.

Panapan, Basilan Uyuşturucuyla Mücadele Birimi tarafından cinayet, hırsızlık, gasp ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili suçlar nedeniyle gözaltına alınan Hamja'nın yakalandığında üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Ülkenin güneyinde hükümete karşı başlayan direniş hareketi, 1976'da Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi adını almıştı.

- ABD'den Marawi yardımı

Bu arada, ABD'nin Manila Büyükelçisi Sung Kim de büyükelçilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Filipinler'in 3 aydan uzun bir süredir sıkıyönetim altında olan Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentindeki çatışmalardan etkilenenler için 14,3 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün 23 Mayıs'tan bu yana kuşatması altında olan Marawi'de güvenlik güçleri ile militanlar arasındaki çatışmalarda 645 militan öldü, 145 asker ve 45 sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle kent ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etti.