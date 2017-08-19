Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı Kongreye sunuldu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Müslüman direnişçilerin hükümet ile vardıkları barış anlaşması kapsamında hazırladığı yeni Bangsamoro Temel Yasa (BTM) Tasarısı Kongreye sunuldu.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) internet sitesindeki açıklamada, BTM Tasarısının Kongreye sunulduğu belirtilerek, Kongrenin tasarıya ilişkin sağduyusuna güvendikleri ifade edildi.

Tasarı geçen ay Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye iletilmişti. Duterte de tasarının sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yasa tasarısının Kongreden geçmesi için her türlü desteği vereceğini söylemişti.

Tasarının Duterte'ye sunulmasından önce de bir araya gelen hükümet ve MİKC heyetleri, tasarının Kongreden geçmesi ve ardından halk oylamasıyla kabul edilerek onaylanabilmesi için ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Üzerinde uzlaşmaya varılan yol haritasına göre, aralık ayına kadar yasanın Kongreden geçirilmesi için destek aranacak. Duterte, BTM'nin Kongrede öncelikli olarak görüşülebilmesi için tasarıyı "acil" koduyla meclise sunacak. Tasarının yıl sonuna kadar yasalaşarak meclisten geçmesi öngörülüyor.

Ardından 2018'de Ocak-Mayıs arasında yasanın halk oyuna sunulması bekleniyor. Bölge halkı yasanın hayata geçip geçmeyeceğine karar vermek için sandık başına gidecek. BTM'nin kabul edilmesi halinde ise siyasi özerkliği hayata geçirmek üzere Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulacak ve bu organ yeni siyasi yapıyı ilk serbest seçimlere taşıyacak.







