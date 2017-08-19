Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı Kongreye sunuldu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Müslüman direnişçilerin hükümet ile vardıkları barış anlaşması kapsamında hazırladığı yeni Bangsamoro Temel Yasa (BTM) Tasarısı Kongreye sunuldu. Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) internet sitesindeki...

Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı Kongreye sunuldu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Müslüman direnişçilerin hükümet ile vardıkları barış anlaşması kapsamında hazırladığı yeni Bangsamoro Temel Yasa (BTM) Tasarısı Kongreye sunuldu.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) internet sitesindeki açıklamada, BTM Tasarısının Kongreye sunulduğu belirtilerek, Kongrenin tasarıya ilişkin sağduyusuna güvendikleri ifade edildi.

Tasarı geçen ay Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye iletilmişti. Duterte de tasarının sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yasa tasarısının Kongreden geçmesi için her türlü desteği vereceğini söylemişti.

Tasarının Duterte'ye sunulmasından önce de bir araya gelen hükümet ve MİKC heyetleri, tasarının Kongreden geçmesi ve ardından halk oylamasıyla kabul edilerek onaylanabilmesi için ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Üzerinde uzlaşmaya varılan yol haritasına göre, aralık ayına kadar yasanın Kongreden geçirilmesi için destek aranacak. Duterte, BTM'nin Kongrede öncelikli olarak görüşülebilmesi için tasarıyı "acil" koduyla meclise sunacak. Tasarının yıl sonuna kadar yasalaşarak meclisten geçmesi öngörülüyor.

Ardından 2018'de Ocak-Mayıs arasında yasanın halk oyuna sunulması bekleniyor. Bölge halkı yasanın hayata geçip geçmeyeceğine karar vermek için sandık başına gidecek. BTM'nin kabul edilmesi halinde ise siyasi özerkliği hayata geçirmek üzere Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulacak ve bu organ yeni siyasi yapıyı ilk serbest seçimlere taşıyacak.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BangsamoroFilipinlerMİKCSenatoYasa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5