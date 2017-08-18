Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Filipinler'de çatışma: 5 ölü

COTABATO (AA) - Filipinler'in güneyinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) arasında çıkan çatışmada 5 MİKC mensubu öldürüldü.Mindanao bölgesindeki Datu Salibo kenti Üst Düzey...

Filipinler'de çatışma: 5 ölü

COTABATO (AA) - Filipinler'in güneyinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) arasında çıkan çatışmada 5 MİKC mensubu öldürüldü.

Mindanao bölgesindeki Datu Salibo kenti Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Augustin Tello, MİKC mensuplarının kentte bomba yerleştirmeye çalışan BİÖS direnişçileriyle çatışmaya girdiklerini belirtti.

Tello, çatışmada 5 MİCK üyesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao'ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla bölgeye kalıcı barış getirmesi öngörülen Bangsamoro Temel Yasası'nın nihai taslağı geçen yıl eylülde Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu.

Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı. Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan BİÖS, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan MİKC ayrı hareket ediyor ve barış sürecini baltalamayı amaçlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIOSFilipinlerMİKC
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5