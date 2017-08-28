Filipinler'de çatışmalar

ANKARA (AA) - Filipinler'de ülkenin kuzeyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde DEAŞ bağlantılı militanlarla güvenlik güçleri arasında 23 Mayıs'ta başlayan çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Ordu Sözcüsü Egdar Arevalo, ABS-CBN haber kanalına yaptığı açıklamada, şehri kuşatan militanlardan geriye kalan son 50-60 kişilik grubun 500 metrekarelik bir alanda güvenlik güçleri tarafından çembere alındığını söyledi.

Çatışmanın "birkaç gün içinde" sona ermesini öngördüklerini belirten sözcü, son hamleyi yapma konusunda ihtiyatlı davrandıklarını ifade etti.

Arvelao, "Bu ellerinde kalan son mevzi olduğu için ihtiyatlı hareket ediyoruz. Her şeyi yapabilirler, artık kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Çatışma bölgesine el yapımı patlayıcılar döşediler, bundan sonra insanları canlı kalkan olarak kullanabilirler." dedi.

Filipinler ordusu, uluslararası bir terör suçlusunu ele geçirmek için 23 Mayıs'ta Marawi kentine operasyon düzenledi. Çıkan çatışmalar sonrası DEAŞ bağlantılı bir başka grup olan Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşattı.

Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etti. Ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Şehirde 3 aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda 597 militan öldürüldü, 130 asker ve 45 sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle kent ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etti.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Abdullah-Ömer Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, Nisan 2015'te terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan etti.



