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Filipinler'de Duterte ile MİKC liderleri bir araya geldi

- Görüşmede, Bangsamoro Temel Yasası'nın kongreden geçme planı ele alındı

Filipinler'de Duterte ile MİKC liderleri bir araya geldi

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) liderleri, Bangsamoro Temel Yasası'nı (BTY) görüştü.

MİKC'nin barış anlaşmasına ilişkin memnuniyetsizliklerini iletmesinin ardından Duterte, bu ay ikinci defa parlamentoda MİKC Merkez Komitesi ve de Bangsamoro Geçiş Komitesiyle bir araya geldi.

Duterte'nin barış süreci danışmanı Jesus Dureza, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı'nın MİKC'ye, BTY'nin Kongreden geçmesini sağlayacak bir oyun planı sunduğunu aktardı.

"Her iki taraf da kendi argümanlarını sundu ve Duterte kendi üslubunca anlaşmaya bağlılığını tekrarladı." diyen Dureza, Devlet Başkanı'nın, Bangsamoro Temel Yasası kongreden geçip pürüzsüz şekilde uygulanana kadar yasaya arka çıkma sözü verdiğini belirtti.

Devlet Başkanı'nın bu planla yasanın kongreden geçmesini sağlamayı amaçladığını ifade eden Dureza, Duterte ve MİKC'nin planın detaylarını ele almak için yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

Dureza, Duterte'nin BTY'nin kongreden geçmesini sağlayacak yol haritasını oluşturması için Bangsamoro Geçiş Komisyonunu yeniden toplayacağını kaydetti.

Hükümet ile MİKC'nin başını çektiği direnişçi gruplar arasında yapılan müzakereler sonunda ortaya çıkan yasa tasarısı, 17 Temmuz'da Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye sunulmuştu.




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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerMoro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC)Rodrigo Duterte
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