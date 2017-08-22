Filipinler'de Duterte'den

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Devlet Başkanı Roderigo Duterte, polisin geçen hafta başkent Manila'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünde polisin sorumuluğu olabileceğini kabul etti.

Duterte, dün Malacanang'da düzenlediği basın toplantısında, Kian Lloyd delos Santos'un öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini ve polisler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini düşündüğü belirtti.

Duterte, "Soruşturma başlatılması gerek. Eğer bir sorumluluk varsa, hapse girerler. Burada tezgah yok. Ben karışmıyorum." dedi.

Polislerin hüküm giymesi halinde af yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya Duterte, "Hayır, kanıtları gördüm. Zaten yakalanmış birini vurursan, işler değişir, bu artık cinayet anlamına gelir." yanıtını verdi.

Santos, 17 Ağustos akşamı polisin Manila'da düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Polisler uyuşturucu satıcısı veya kuryesi olduğu düşünülen şüphelinin kendilerine silahla ateş ettiğini iddia etmişti.

Santos'un öldürülmesi kamuoyunun tepkisine yol açmış, polisin Duterte talimatıyla sürdürdüğü kanlı uyuşturucu operasyonlarına yönelik eleştiriler artmıştı.

Duterte, daha önce, polislerin operasyonlar sırasında işlenen suçlarla ilgili sorumlu tutulmayacağını dile getiren açıklamalar yapmıştı. İnsan hakları kuruluşları söz konusu açıklamaların yargısız infazlara kapı aralayacağını öne sürmüştü.

Söz konusu operasyonlar sırasında geçen hafta Manila'da 81 kişi hayatını kaybetmişti.







