Filipinler'de Ebu Seyyaf, emekli askeri başını keserek öldürdü

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütü, emekli bir askeri başını keserek öldürdü.

Basilan Ortak Görev Gücü Komutanı Albay Juvymax Uy, Maluso kentinin Upper Mahayahay bölgesinde yakılmış bir evde emekli başçavuş Julio Macaraig Pasawa'nın başı kesik haldeki cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Uy, pazartesi günü kaçırılan 63 yaşındaki Müslüman Pasawa'nın, DEAŞ ile bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Bu arada Ebu Seyyaf mensuplarının Barangay Tubigan ile Maluso'da saldırılar düzenlediği, şiddet olaylarında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yine mayıs ayından bu yana ordunun operasyonlar düzenlediği Marawi kentine komşu Marantao'da Maute örgütünün, belediye binasına saldırdığı kaydedildi.

Lanao del Sur'daki Ranao Görev Gücü'nden Albay Romeo Brawner, saldırıda bir Maute militanının öldürüldüğünü, 4 askerin yaralandığını söyledi.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette sıkıyönetim ilan etmişti. Marawi'deki çatışmalar ve operasyonlarda 658 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.