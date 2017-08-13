Filipinler'de Ebu Seyyaf operasyonu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in Sulu eyaletinde Ebu Seyyaf örgütünün liderlerinden Badong Muktadil'in öldürüldüğü açıklandı.

Sulu Ortak Görev Gücü Komutanı Albay Cirilito Sobejana, yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin Parang kentindeki Silangkan köyünde Ebu Seyyaf militanlarının olduğuna yönelik ihbar üzerine olay yerine gittiğini, burada güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada ölü ele geçirilen örgütün liderlerinden Muktadil'in cenazesinin Jolo kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını belirten Sobejana, bu olayın örgüt için büyük kayıp olduğunu kaydetti.

Sobejana, "Badong Muktadil'in etkisiz hale getirilmesi, kaçırma ve terörist faaliyetlerde bulunan Ebu Seyyaf'a vurulmuş ağır bir darbedir ve Bagong'un grubunun tehditi altındaki Sulu sakinlerine bir şekilde rahat nefes aldırmıştır." dedi.

Muktadil hakkında birçok yakalanma emri bulunduğuna dikkati çeken Sobejana, ona bağlı grubun kasım ayında Basilan Adası açıklarında Vietnam bandıralı yük gemisinin 6 mürettebatıyla kaçırılması dahil birçok kaçırma ve rehine olayından sorumlu olduğunu ifade etti.

Rehin alınan denizcilerden biri haziran ayında kurtarılmış, gemide bulunan 3 Vietnam vatandaşının ise cesedine ulaşılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirmesi" için emir vermişti.