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Filipinler’de Ebu Seyyaf saldırısı

- Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Filipinler’de Ebu Seyyaf saldırısı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in güneyinde Ebu Seyyaf örgütünün düzenlediği saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Basilan Müşterek Görev Gücü Komutanı Albay Juvymax Uyv yaptığı açıklamada, bir grup Ebu Seyyaf militanının Maluso kasabasına erken saatlerde saldırı düzenlediğini belirtti.

Militanların, aralarında bir bakımevinin de bulunduğu 4 evi ateşe verdiğini ve sivil halka ateş açtığını kaydeden Uy, 3'ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü kadın 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirmesi" için emir vermişti.

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Ebu SeyyafFilipinlerSaldırı
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