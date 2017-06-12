Filipinler'de en az 70 polis kayıp

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de sıkıyönetim altındaki Mindanao eyaletine bağlı Marawi'de, 23 Mayıs'tan beri devam eden çalışmalarda en az 70 polisin kayıp olduğu bildirildi.

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Polis Direktörü Başkomiser Reuben Theodore Sindac, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, polislerin Marawi'deki Maute üyeleri ve Ebu Seyyaf teröristleriyle çatışan askerlere destek verdiğini belirtti.

Bu polislerden en az 70'inin kayıp olduğunu, nerde olduklarına dair ellerinde bilgi bulunmadığını ifade eden Sindac, polislerin Maute militanları tarafından rehin tutulduğu ihtimalini göz ardı etmediklerini dile getirdi.

Diğer yandan ordu, Marawi'de 21. gününe giren çatışmalarda 191 militanın öldürüldüğünü, 29 sivilin ve 60 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Marawi kentinde ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve Rusya ziyaretin yarıda keserek ülkeye dönmüştü.

Ordu, 31 Mayıs'ta Marawi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.