Filipinler'de eski belediye başkanına gözaltı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinin eski belediye başkanı, başkaldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Marawi eski Belediye Başkanı Fajad Umpar Salic'in, Villanueva'da bir araç kontrol noktasında, "başkaldırı ya da ayaklanma" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.



Philippine Star gazetesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Salic'in evlilik yoluyla, Marawi kentini 23 Mayıs'ta kuşatan terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute ailesiyle ilişkili olduğu ileri sürüldü.

Salic'in, geçen yıl, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Maute örgütüyle barış müzakereleri yürütmek istediğinde, Abdullah ve Omarhayyam Maute kardeşler ile hükümet arasında arabuluculuk yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, Salic'in tutuklanmasının, Marawi'deki çatışmayla ilgisinin olup olmadığının belirsiz olduğu ifade edildi.

Salic ise hakkındaki, Maute ve Ebu Seyyaf'ın, hükümet güçlerine karşı düzenlediği saldırılarda herhangi bir rolü olduğuna ilişkin iddiaları reddetti.

Maute kardeşlerin babası Cayamora Maute, salı günü Davao kentinde yakalanmış ve çarşamba gecesi Manila'daki Bagong Diwa Kampı'na nakledilmişti.

Marawi'de Maute örgütü ile ordu mensupları arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 38'i sivil 76 kişi hayatını kaybetmiş, 120 militan öldürülmüştü.



Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonun ardından çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Abell 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, 31 Mayıs'ta, ordunun Marawi'nin yaklaşık yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Filipinler'de Temsilciler Meclisinin altı üyesi, 5 Haziran'da, sıkıyönetimin yeniden gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi için kaleme aldıkları dilekçede, bölgede sıkıyönetim ilan edilmesini gerektirecek bir ihtilal ya da istila söz konusu olmadığını belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

Ebu Seyyaf terör örgütü de Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

