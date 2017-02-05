Filipinler'de komünist isyancılarla ateşkesin sona erdirilmesi

MANILA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, her iki tarafın da ayrı ayrı ateşkesi sona erdirmesinin ardından ordunun komünist isyancıların olası saldırılarını karşılıksız bırakmayacağını bildirdi.

Duterte, düzenlediği basın toplantısında, "teröristler" olarak nitelendirdiği isyancılara, yaklaşık yarım yüzyıldır süren kanlı eylemlerinden vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Duterte, "Ben kanlı bir şey istemiyorum ama onlar bunu tercih ederse, keyifleri bilir. Ateşkesi kaldırmamla birlikte komünistler saldırılarına başlayabilir. Bizler hazırlıklıyız ve tüm varlıklarımızı kullanacağım. Çok fazla uçağımız, jetlerimiz var. Bütün bombaları atacağım." dedi.

Filipinler'de komünist isyancılar, 1 Şubat'ta hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halkın Ordusu (YHO) örgütü, 2 Şubat'ta düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Duterte de dün, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirmesinin ardından isyancılarla devam eden barış görüşmelerini de askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

Hükümet temsilcilerine, Norveç'te bu ay içinde devam etmesi planlanan barış görüşmelerine katılmamaları talimatı vereceğini söyleyen Duterte, "Bu topraklarda komünistlerle barış olmayacak." demişti.

Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin 19 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.