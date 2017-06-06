Filipinler'de kuşatma üçüncü haftasında

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları ile ordu mensupları arasındaki çatışmalar üçüncü haftasına girdi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin iki hafta önce sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de Maute ile ordu mensupları arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 38'i sivil 76 kişi hayatını kaybetti, 120 militan öldürüldü.

Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinde hükümetin barış temsilcisi olan Silvestre Bello, Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusunun (NPA) geçen hafta Maute militanlarına karşı destek vermeyi teklif ettiğini söyledi. Bello, hükümetin, Maute, DEAŞ, Ebu Seyyaf ve diğer terörist gruplara karşı mücadelede tam bağlılık teklifini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi Mujiv Hataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm gruplara Ebu Seyyaf ve Maute'ye karşı hükümeti desteklemeleri çağrısı yaptı.

Hataman, "Devlet başkanının terörizmi yok etme çabalarını destekliyoruz. Bu isyanı olabildiğince kısa sürede sonlandırması için her şekilde arkasındayız. Yerel liderler terörizme ve aşırılığa karşı mücadelede en önde olmalı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, geçen yıl hükümetle barış görüşmesi kapsamında Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya gelen Moro Ulusal Kurtuluş Cephesinin (MUKC) kurucu lideri Nur Misuari, devlet başkanına gönderdiği mektupta, hükümet güçlerini desteklemek için 5 bin üyesini göndermeyi teklif etti.

Bu arada, BBC'nin haberine göre, Batı Mindanao Komutanlığından Tümgeneral Carlito Galvez, ordu ile militanlar arasındaki çatışmaların sürdüğü Marawi'de yaklaşık 230 kilogramlık bir bombanın dahi yıkamayacağı yer altı tünelleri ve bodrum katları olduğunu söyledi.

Ordu yetkilileri, Maute üyelerinin uzun bir süreli kuşatmaya hazır olduğunu belirterek, militanların gıda ve silah depoladıkları tünel ve bodrum katlarında gizlendiğini ifade etti.

Üst düzey askeri yetkililer de gazetecilere yaptıkları açıklamada, militanların yıllar önce yapılmış, kapsamlı yer altı sığınakları ağında gizlendiklerini düşündüklerini belirtti.

Ordu ve hükümet yetkilileri, kentteki militan sayısının 40 ila 200 olduğunu tahmin ettiklerini vurguladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, yerel medyaya yaptığı açıklamada, militanların kentteki cezaevinden cephane ve erzak topladığını kaydetti.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonun ardından çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Abell 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu arada Marawi'deki katedrali, cezaevini ve iki okulu yakan militanlar, 24 Mayıs'ta aralarında bir rahibin de bulunduğu 11 kişiyi kaçırmıştı.

ARMM Yönetici Sekreteri Laisa Alamia da 28 Mayıs'ta 200 bin nüfuslu kentin yüzde 90'ının tahliye edildiğini aktarmıştı. ARMM'ye bağlı kriz yönetimi merkezinden 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Marawi kentinde 84 bin 460 kişinin yerinden edildiği belirtilmişti.

Militanlar tarafından zorla çekildiği anlaşılan ve internet üzerinden geçen hafta yayınlanan videoda, militanların rehin aldığı rahip Teresito Suganob, kendisiyle aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin esir tutulduğunu söylemişti. Suganob, militanların Filipinler yönetiminden kentteki askeri birlikleri çekmesini istediğini ifade etmişti.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, ordunun Marawi'nin yaklaşık yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, basın toplantısında, Marawi'deki çatışmalarda öldürülen militanlar arasında 8 "yabancı savaşçı" olduğunu, bunların arasında bir Çeçen, bir Yemenli, Malezyalılar ve Endonezyalılar olduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı Duterte pazar günü, Maute örgütü militanlarıyla, rehineleri öldürseler bile görüşmeyeceğini açıklamış ve orduya militanları, ellerindeki rehineleri öldürseler dahi öldürmeleri talimatı vermişti.

Filipinler'de Temsilciler Meclisinin altı üyesi, dün sıkıyönetimin yeniden gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi için kaleme aldıkları dilekçede, bölgede sıkıyönetim ilan edilmesini gerektirecek bir ihtilal ya da istila söz konusu olmadığını belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.



