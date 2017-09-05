Filipinler'de Maute örgütünün kardeş elebaşlarından biri öldü

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de ordu, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini kuşatan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün elebaşlarından birinin öldüğünü doğruladı.

Batı Mindanao Komutanlığından Korgeneral Carlito Galvez, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Elimizde, Abdullah Maute'nin gerçekten öldüğünü gösteren 4 ayrı rapor var." dedi.

Galvez, aynı zamanda Maute'nin erkek kardeşi Ömer Maute'nin hala çatışmaya devam ettiğini ancak yaralı olduğunu belirtti.

ABS-CBN News'de yer alan habere göre, Galvez, Maute'nin, 14-26 Ağustos tarihleri arasında ordunun Marawi'ye düzenlediği hava saldırısında ölmüş olabileceğini ifade etti.



Abdullah Maute'nin öldüğüne ilişkin haberler geçen hafta gündeme gelmişti ancak ordu yetkililerinin, olayı doğrulayan geçerli somut kanıtlar elde edene kadar açıklama yapmayacağı bildirilmişti.

Öte yandan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella da Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'un, hala hayatta olduğunu ve Marawi kentindeki militanlarla beraber çatışmaya devam ettiğini doğrulamıştı.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Şehirde 3 aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda bugüne kadar 645 militan öldü, 145 asker ve 45 sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle kent ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etti.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.