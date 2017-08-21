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Filipinler'de MIKC'den Bangsamoro yasası için Kongreye çağrı

- Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MIKC) lideri İbrahim: - "Terörün ve Marawi'deki problemin son bulması ancak siyasi çözümle mümkündür. Özerklik yasası, bunu yapmanın en etkili yolu olacaktır"

Filipinler'de MIKC'den Bangsamoro yasası için Kongreye çağrı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MIKC), cuma günü meclise sunulan Bangsamoro Temel Yasası'nın (BTY) ivedilikle görüşülüp kabul edilmesi için Kongreye çağrı yaptı.

MIKC lideri El Hac Murad İbrahim, basına yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao eyaletine özerlik kazandıracak tasarının son dönemde Marawi'de yaşanan krizle gün yüzüne çıkan radikalleşme ve terör problemine çözüm olacağını belirtti.

İbrahim, "Meselenin aciliyetini görmeleri için buradan Kongreye çağrı yapıyoruz. Terörün ve Marawi'deki problemin son bulması ancak siyasi çözümle mümkündür. Özerklik yasası, bunu yapmanın en etkili yolu olacaktır." dedi.

Murad İbrahim, eski Devlet Başkanı ve Kongre üyesi Gloria Macapagal Arroyo'nun aynı konuda kendi yasa tasarısını meclise sunma yönündeki adımını "şaşırtıcı" olarak nitelendirerek hükümet ile isyancılar arasında uzun müzakereler sonucunda şekillenen mevcut tasarının "yeterince kapsayıcı" olduğunu düşündüklerini, yeni tasarının asıl tasarının görüşülmesini aksatmamasını umduklarını ifade etti.

MIKC lideri, Müslüman Mindanao eyaletinde kapsamlı bir özerk yönetimin oluşturulmasının terör örgütü DEAŞ yanlısı militan grupların yerel halktan gençleri kendi saflarına çekme çabalarına ket vuracağını vurguladı.

Hükümet ile MIKC'nin başını çektiği direnişçi gruplar arasında yapılan müzakereler sonunda ortaya çıkan yasa tasarısı 17 Temmuz'da Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye sunulmuştu.


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Bangsamoro Temel Yasası (BTY)FilipinlerMindanao EyaletiMoro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC)
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