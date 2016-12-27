Filipinler'de militan lideri hastanede yakalandı

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf militan grubunun liderlerinden birinin, Zamboanga şehrinde tedavi gördüğü hastanede yakalandığı belirtildi.

Filipinler ordusu Batı Mindanao Komutanlığından yapılan açıklamada, yakalanan militanın örgütün liderlerinden Ahadi kod adlı Hairulla Asbang olduğu, şüphelinin 2015 yılında ülkenin güneybatısındaki Samal Adası'nda örgüt tarafından kaçırılarak esir alınan ve ardından bu yılın başlarında başları kesilerek infaz edilen iki Kanadalı turistin ölümünden sorumlu olduğu ifade edildi.

Militanın, ülkenin güneyindeki Mindanao Özerk Bölgesi'ne bağlı Sulu takımadalarında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralandığı ve ardından Zamboanga şehrinde tedavi için getirildiği hastanede yakalandığı bildirildi. Asbang, cinayet, adam kaçırma ve yasa dışı alıkoyma suçlarından aranıyordu.

İki Kanadalı turist, 2015 yılı eylül ayında tatil beldesi Samal Adası'nda bir Norveç vatandaşı ve bir Filipinli ile örgüt tarafından esir alınmıştı. Militanlar Kanadalıları nisan ve haziran aylarında infaz etmiş, Norveç vatandaşını ve Filipinliyi yapılan pazarlıkların ardından serbest bırakmıştı.

Örgütün ağustos ayında esir aldığı 18 yaşındaki Filipinli bir çocuğu infaz etmesinin ardından, güvenlik güçleri Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla Mindanao'da yoğun operasyonlar sürdürüyor.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri terör faaliyetleri yürüten Ebu Seyyaf, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla ülkenin güney eyaletlerinde şiddete başvuruyor.







